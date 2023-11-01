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Під Авдіївкою ССО "підсмажили" танк Т-90 "Прорив" та ремонтну машину РФ — відео влучань видео

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01.11.2023, 08:12
Знищення техніки росіян під Авдіївкою
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У районі Авдіївки воїни Сил спеціальних операцій знищили ремонтну машину росіян та пошкодили танк Т-90 "Прорив". Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.

Військові заявляють, що загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни тримають оборону та завдають ворогові значних втрат.
Зазначається, що оператори 3 полку ССО за допомогою безпілотника знищили ремонтну машину та пошкодили Т-90.
"Окупанти кинулися від палаючої техніки в розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати нашою землею їм залишилося недовго", – сказано в повідомленні.
ДОВІДКА. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. 2020 року РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.
  • Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 людей у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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    Дмитро Гриниченко
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    війнаДонбасавдіївкавтратинаступссоТ-90 "Прорив"

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