У районі Авдіївки воїни Сил спеціальних операцій знищили ремонтну машину росіян та пошкодили танк Т-90 "Прорив". Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.

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Військові заявляють, що загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни тримають оборону та завдають ворогові значних втрат.

Зазначається, що оператори 3 полку ССО за допомогою безпілотника знищили ремонтну машину та пошкодили Т-90.

"Окупанти кинулися від палаючої техніки в розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати нашою землею їм залишилося недовго", – сказано в повідомленні.

ДОВІДКА. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. 2020 року РФ є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. 2020 року РФ заявляла , що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 людей у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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