Втрати Росії знов почали зростати, окупанти активно наступають під Мар'їнкою – мапа

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти активно наступають під Мар'їнкою. Командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності знов почали зростати.

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За словами військових, протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень, при цьому 16 атак Сили оборони відбили в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак.

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районах деокупованих Кліщіївки та Андріївки, де українські військові відбили шість атак противника.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.

26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

Глава Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

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