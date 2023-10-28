Втрати Росії знов почали зростати, окупанти активно наступають під Мар'їнкою – мапа
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти активно наступають під Мар'їнкою. Командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності знов почали зростати.
За словами військових, протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень, при цьому 16 атак Сили оборони відбили в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак.
На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районах деокупованих Кліщіївки та Андріївки, де українські військові відбили шість атак противника.
На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.
- 26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.
- Глава Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.
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