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Втрати Росії знов почали зростати, окупанти активно наступають під Мар'їнкою – мапа

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 23:43
Втрати Росії знов почали зростати, окупанти активно наступають під Мар'їнкою – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти активно наступають під Мар'їнкою. Командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності знов почали зростати.

За словами військових, протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень, при цьому 16 атак Сили оборони відбили в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районах деокупованих Кліщіївки та Андріївки, де українські військові відбили шість атак противника.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.

  • 26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.
  • Глава Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

Читайте також: У Криму окупанти провалили незаконну мобілізацію – Центр спротиву

Мілана Головань
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війнаГенштабОлександр Тарнавський

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