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Під Авдіївкою та Мар'їнкою ліквідовано 5000 росіян, Шторм-Z не хоче наступати – речник

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 14:00
Під Авдіївкою та Мар'їнкою ліквідовано 5000 росіян, Шторм-Z не хоче наступати – речник - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"З 10 жовтня вже майже понад 5000 на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог втратив особового складу, – вбитими та пораненими. Також можна сказати, що цифра підходить до 400 одиниць бронетехніки", – сказав він.

Штупун додав, що окупанти намагаються підтягнути та перекинути певні резерви з інших напрямків. Крім того, ворог кидає на Авдіївський напрямок піхоту, але зокрема загарбники із загонів "Шторм-Z", за словами Штупуна, вже відмовляються воювати.

"Ворог продовжує гнати вперед піхоту – вона вже не дуже бажає йти – фіксуються випадки відмови, зокрема представниками "Шторм-Z", починають у деяких підрозділах бунтувати", – заявив речник.

  • 25 жовтня Штупун повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.
  • У ЗСУ заявили, що російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".
  • Глава Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш 26 жовтня заявив, що поблизу Авдіївки поменшало стрілецьких боїв через негоду.

Дивіться також: Окупанти кілька діб без успіху штурмують Мар'їнку, намагаються відрізати її – відео ДПСУ

Мілана Головань
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війнаавдіївкаМар'їнкашторм-zОлександр Штупун

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