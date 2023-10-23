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Окупанти кілька діб без успіху штурмують Мар'їнку, намагаються відрізати її – відео ДПСУ видео

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23.10.2023, 14:46
Фото: Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти упродовж кількох діб ведуть безрезультатні штурмові дії поблизу Мар'їнки, намагаючись відрізати місто. Про це у відеозверненні з фронту заявив прикордонник, який воює у складі Сил оборони.

"Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі наготові, чекаємо їх, "подарунки" підготовили, багато. Ми маємо вистояти, в нас не має іншого вибору", – сказав він.

На початку жовтня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що війська РФ намагаються захопити Мар'їнку й Авдіївку Донецької області, щоб вийти, як їм здається, на "якийсь оперативний простір".

Карта: Deepstate

  • Мар’їнський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, ситуація особливо загострилась минулого тижня і триває сьогодні.
  • У ранковому зведенні 23 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом на всій лінії фронту протягом доби було понад 90 бойових зіткнення, 24 з них – у районі Мар’їнки.

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Мілана Головань
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війнаМар'їнкаприкордонник

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