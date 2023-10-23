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Оккупанты несколько суток без успеха штурмуют Марьинку, пытаются отрезать ее – видео ДПСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 14:46
Фото: Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты в течение нескольких суток ведут безрезультатные штурмовые действия вблизи Марьинки, пытаясь отрезать город. Об этом в видеообращении с фронта заявил пограничник, воюющий в составе Сил обороны.

"Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все наготове, ждем их, "подарки" приготовили, много. Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора", – сказал он.

В начале октября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун заявил, что войска РФ пытаются захватить Марьинку и Авдеевку Донецкой области, чтобы выйти, как им кажется, на "какое-то оперативное пространство".

Карта: Deepstate

  • Марьинское направление остается одним из самых горячих на фронте, ситуация особенно обострилась на прошлой неделе и продолжается сегодня.
  • В утренней сводке 23 октября Генштаб ВСУ сообщил, что всего по всей линии фронта в течение суток было более 90 боевых столкновений, 24 из них – в районе Марьинки.

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Милана Головань
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войнаМарьинкапограничник

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