Генштаб: Россия наступает от Купянска до Вербового, ожесточенные штурмы Авдеевки — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито более 15 атак в районах Синьковки и Ивановки.

В районе Кременной отбито около 10 атак у Надии и Серебрянского лесничества.

Под Бахмутом украинские воины отбили все атаки в районах Богдановки, Хромово, Ивановского, Андреевки и Дружбы, Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, ВСУ отбили штурмы в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Опытного, Тоненького и Невельского — тут было более 20 атак.

Также безуспешными были штурмы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, где бойцы отразили 24 атаки.

На юге отбиты все атаки в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Вербового и Работино. Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят врагу потери, истощают его вдоль линии фронта.



Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики уничтожили четыре единицы артиллерии. 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. Смотрите также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

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