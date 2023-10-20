RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів видео

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 14:41
Знищення ТОС-1А "Солнцепек" під Авдіївкою
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео
У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео

У районі Авдіївки воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили FPV-дроном важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко.

За його словами, внаслідок удару систему вартістю від $15 млн було знищено разом з екіпажем.

На записі можна побачити ураження машини FPV-дроном та детонацію термобаричних снарядів із величезним "грибом".

Про знищення двох ТОС-1А "Солнцепек" увечері 19 жовтня повідомляли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

З 10 жовтня росіяни запекло штурмують Авдіївку, намагаючись оточити місто. Військові зазначали, що це наймасштабніший наступ на місто за весь час повномасштабного вторгнення.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Дивіться також: Битва за Авдіївку. Оператори ССО показали відео, як палять росіян та їхню важку техніку

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратинаступ59 бригадаFPV-дрони

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 