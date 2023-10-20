У районі Авдіївки воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили FPV-дроном важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко.
За його словами, внаслідок удару систему вартістю від $15 млн було знищено разом з екіпажем.
На записі можна побачити ураження машини FPV-дроном та детонацію термобаричних снарядів із величезним "грибом".
Про знищення двох ТОС-1А "Солнцепек" увечері 19 жовтня повідомляли у Генеральному штабі Збройних Сил України.
З 10 жовтня росіяни запекло штурмують Авдіївку, намагаючись оточити місто. Військові зазначали, що це наймасштабніший наступ на місто за весь час повномасштабного вторгнення.
- Учора, 19 жовтня, в районі Авдіївки був чорний день для росіян, що атакують укріпрайон: окупанти втратили близько 900 осіб та понад 150 одиниць техніки.
- Всього за день ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків та 153 одиниці бронетехніки.
- Також 19 жовтня під Авдіївкою ЗСУ збили черговий Су-25: ось відео знищення штурмовика росіян.
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