У районі Авдіївки воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили FPV-дроном важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, внаслідок удару систему вартістю від $15 млн було знищено разом з екіпажем.

На записі можна побачити ураження машини FPV-дроном та детонацію термобаричних снарядів із величезним "грибом".

Про знищення двох ТОС-1А "Солнцепек" увечері 19 жовтня повідомляли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

З 10 жовтня росіяни запекло штурмують Авдіївку, намагаючись оточити місто. Військові зазначали, що це наймасштабніший наступ на місто за весь час повномасштабного вторгнення.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

Дивіться також: Битва за Авдіївку. Оператори ССО показали відео, як палять росіян та їхню важку техніку

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.