В районе Авдеевки воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили FPV-дроном тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко.
По его словам, в результате удара система стоимостью от $15 млн была уничтожена вместе с экипажем.
На записи можно увидеть поражение машины FPV-дроном и детонацию термобарических снарядов с огромным "грибом".
Об уничтожении двух ТОС-1А "Солнцепек" вечером 19 октября сообщали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
С 10 октября россияне ожесточенно штурмуют Авдеевку, пытаясь окружить город. Военные отмечали, что это самое масштабное наступление на город за все время полномасштабного вторжения.
- Вчера, 19 октября, в районе Авдеевки был черный день для атакующих укрепрайон россиян: оккупанты потеряли около 900 человек и более 150 единиц техники.
- Всего за день ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы бронетехники.
- Также 19 октября под Авдеевкой ВСУ сбили очередной Су-25: вот видео уничтожения штурмовика россиян.
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