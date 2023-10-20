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Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 14:41
Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек" под Авдеевкой
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В районе Авдеевки воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили FPV-дроном тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко.

По его словам, в результате удара система стоимостью от $15 млн была уничтожена вместе с экипажем.

На записи можно увидеть поражение машины FPV-дроном и детонацию термобарических снарядов с огромным "грибом".

Об уничтожении двух ТОС-1А "Солнцепек" вечером 19 октября сообщали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. 

С 10 октября россияне ожесточенно штурмуют Авдеевку, пытаясь окружить город. Военные отмечали, что это самое масштабное наступление на город за все время полномасштабного вторжения. 

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военных тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

Смотрите также: Битва за Авдеевку. Операторы ССО показали видео, как жгут россиян и их тяжелую технику

Дмитрий Гриниченко
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