В районе Авдеевки воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили FPV-дроном тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко.

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По его словам, в результате удара система стоимостью от $15 млн была уничтожена вместе с экипажем.

На записи можно увидеть поражение машины FPV-дроном и детонацию термобарических снарядов с огромным "грибом".

Об уничтожении двух ТОС-1А "Солнцепек" вечером 19 октября сообщали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

С 10 октября россияне ожесточенно штурмуют Авдеевку, пытаясь окружить город. Военные отмечали, что это самое масштабное наступление на город за все время полномасштабного вторжения.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военных тоже есть на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военных тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

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