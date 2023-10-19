У РФ минус два "Солнцепека", десятки атак в сторону Марьинки, Авдеевки и Купянска – карта

В течение суток Силы обороны поразили две тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", считающиеся "гордостью" российского военно-промышленного комплекса. Оккупанты совершили десятки атак на Марьинском, Авдеевском и Купянском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки украинские подразделения ракетных войск поразили два "Солнцепека", пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, а также 13 артиллерийских средств россиян.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военных тоже есть на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военных тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеированных во время боев против россиян.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак – в районе Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки РФ в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены атаки в районе Клещиевки.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области. ВСУ отразили более 10 атак.

На Марьинском направлении россияне безуспешно штурмовали при поддержке авиации в районе Марьинки. ВСУ отразили 11 атак.

На Шахтерском направлении россияне пытались атаковать в районе Золотой Нивы Донецкой области.

Вчера спикер Таврического направления Штупун заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, проводят перегруппировку.

Сегодня он сообщил, что россияне возобновили атаки в районе Авдеевки, бои продолжаются круглосуточно.

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