У РФ минус два "Солнцепека", десятки атак в сторону Марьинки, Авдеевки и Купянска – карта
В течение суток Силы обороны поразили две тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", считающиеся "гордостью" российского военно-промышленного комплекса. Оккупанты совершили десятки атак на Марьинском, Авдеевском и Купянском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
За сутки украинские подразделения ракетных войск поразили два "Солнцепека", пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, а также 13 артиллерийских средств россиян.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак – в районе Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки РФ в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении отражены атаки в районе Клещиевки.
На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области. ВСУ отразили более 10 атак.
На Марьинском направлении россияне безуспешно штурмовали при поддержке авиации в районе Марьинки. ВСУ отразили 11 атак.
На Шахтерском направлении россияне пытались атаковать в районе Золотой Нивы Донецкой области.
- Вчера спикер Таврического направления Штупун заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, проводят перегруппировку.
- Сегодня он сообщил, что россияне возобновили атаки в районе Авдеевки, бои продолжаются круглосуточно.
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