Авдіївка. У росіян знову мінус Су-25, почали перегрупування через втрати – речник ЗСУ

Російські окупанти, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі й техніці, наразі проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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Він зазначив, що окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку, намагаючись оточити місто, але вже "трошки менше".

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наразі, отримавши жорстку відсіч за попередній тиждень і втративши понад 300 одиниць техніки й понад 3000 мертвими та пораненими, ворог проводить перегрупування <…> Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємось і завжди в готовності", – сказав Штупун.

Він повідомив, що минулої доби на цьому напрямку було знищено ще один російський Су-25 – тобто за трохи більш ніж тиждень у Донецькій області знищено вже чотири літаки РФ.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський Су-25.

13 жовтня Генштаб заявив про збиття ще одного російського винищувача Су-25.

16 жовтня стало відомо про третій за тиждень знищений Су-25 на Таврійському напрямку.

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