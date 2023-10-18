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Авдіївка. У росіян знову мінус Су-25, почали перегрупування через втрати – речник ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 15:37
Авдіївка. У росіян знову мінус Су-25, почали перегрупування через втрати – речник ЗСУ - Фото
Винищувач Су-25 (Ілюстративне фото - Wikipedia)

Російські окупанти, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі й техніці, наразі проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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Він зазначив, що окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку, намагаючись оточити місто, але вже "трошки менше".

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наразі, отримавши жорстку відсіч за попередній тиждень і втративши понад 300 одиниць техніки й понад 3000 мертвими та пораненими, ворог проводить перегрупування <…> Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємось і завжди в готовності", – сказав Штупун.

Він повідомив, що минулої доби на цьому напрямку було знищено ще один російський Су-25 – тобто за трохи більш ніж тиждень у Донецькій області знищено вже чотири літаки РФ.

  • 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський Су-25.
  • 13 жовтня Генштаб заявив про збиття ще одного російського винищувача Су-25.
  • 16 жовтня стало відомо про третій за тиждень знищений Су-25 на Таврійському напрямку.

Читайте також: ЗСУ про ситуацію під Авдіївкою: РФ штурмує великими групами піхоти, повзають, терикон наш

Оксана Житнюк
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війнаСу-25авдіївкавтратиОлександр Штупун

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