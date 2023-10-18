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Авдеевка. У россиян снова минус Су-25, начали перегруппировку из-за потерь – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 15:37
Авдеевка. У россиян снова минус Су-25, начали перегруппировку из-за потерь – спикер ВСУ - Фото
Истребитель Су-25 (Иллюстративное фото - Wikipedia)

Российские оккупанты, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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Он отметил, что оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении, пытаясь окружить город, но уже "чуть меньше".

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" сейчас, получив жесткий отпор за предыдущую неделю и потеряв более 300 единиц техники и более 3000 мертвыми и ранеными, враг проводит перегруппировку <…> Ожидаем какой-то дальнейшей активности. Готовимся и всегда в готовности", – сказал Штупун.

Он сообщил, что за прошедшие сутки на этом направлении был уничтожен еще один российский Су-25 – то есть за чуть более недели в Донецкой области уничтожены уже четыре самолета РФ.

  • 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский Су-25.
  • 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
  • 16 октября стало известно о третьем за неделю уничтоженном Су-25 на Таврийском направлении.

Читайте также: ВСУ о ситуации под Авдеевкой: РФ штурмует большими группами пехоты, ползают, террикон наш

Оксана Житнюк
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потеривойнаавдеевкасу-25Александр Штупун

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