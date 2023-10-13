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ВСУ сбили еще один российский Су-25 – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 20:34
ВСУ сбили еще один российский Су-25 – Генштаб - Фото
Истребитель Су-25 (Фото - Wikipedia)

Защитники Украины сбили еще один российский истребитель Су-25. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Как заявили в Генштабе, "нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Военные не указывают, где именно и как был сбит истребитель захватчиков, но раннее сообщалось об активизации фронтовой авиации оккупантов на Авдеевском и некоторых других направлениях.

10 октября ВСУ тоже сбили российский самолет, и тоже Су-25.  

Перед ним предыдущим российским самолетом, который пополнил таблицу военных потерь РФ, был Су-25, сбитый еще 29 июня

  • Ранее в Воздушных силах сообщили, что самолеты противника, работающие с территории РФ, не входят в воздушное пространство Украины, поскольку опасаются ПВО. Такая же ситуация и на линии фронта в Украине.

Читайте также: Силы обороны уничтожили самолет и "Терминатор" оккупантов за сутки на юге – Тарнавский

Сергей Бережной
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