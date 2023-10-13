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ЗСУ збили ще один російський Су-25 – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 20:34
ЗСУ збили ще один російський Су-25 – Генштаб - Фото
Винищувач Су-25 (Фото - Wikipedia)

Захисники України збили ще один російський винищувач Су-25. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Як заявили в Генштабі, "нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Військові не вказують, де саме і як було збито винищувача загарбників, але раніше повідомлялося про активізацію фронтової авіації окупантів на Авдіївському та деяких інших напрямках.

10 жовтня ЗСУ теж збили російський літак, і також Су-25.

Перед ним попереднім російським літаком, який поповнив таблицю військових втрат РФ, був Су-25, збитий ще 29 червня.

  • Раніше у Повітряних силах повідомили, що літаки противника, які працюють з території РФ, не входять до повітряного простору України, оскільки побоюються ППО. Така сама ситуація і на лінії фронту в Україні.

Читайте також: Сили оборони знищили літак та "Термінатор" окупантів за добу на півдні – Тарнавський

Сергій Бережний
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