ЗСУ збили ще один російський Су-25 – Генштаб
13.10.2023, 20:34
Винищувач Су-25 (Фото - Wikipedia)
Захисники України збили ще один російський винищувач Су-25. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
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Як заявили в Генштабі, "нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Військові не вказують, де саме і як було збито винищувача загарбників, але раніше повідомлялося про активізацію фронтової авіації окупантів на Авдіївському та деяких інших напрямках.
10 жовтня ЗСУ теж збили російський літак, і також Су-25.
Перед ним попереднім російським літаком, який поповнив таблицю військових втрат РФ, був Су-25, збитий ще 29 червня.
- Раніше у Повітряних силах повідомили, що літаки противника, які працюють з території РФ, не входять до повітряного простору України, оскільки побоюються ППО. Така сама ситуація і на лінії фронту в Україні.
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