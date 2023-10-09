До 20-30 літаків. У ЗСУ розповіли про кількість авіації РФ на лінії розмежування

Лише сьогодні вранці, 9 жовтня, вздовж лінії фронту було помічено в повітрі 20-30 ворожих літаків тактичної авіації, серед яких Су-34 та Су-35. Про це в національному телемарафоні розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Зокрема, це літаки Су-34, Су-35, які завдають ударів саме керованими авіабомбами, проти яких, на жаль, зараз у нас немає засобів. Не проти самих бомб, ще раз наголошую, а проти літаків, які їх скидають. Ці бомби збивати теоретично можна, але фактично дуже складно", – сказав він.

За його словами, літаки противника, які працюють з території РФ, не заходять у повітряний простір України, оскільки побоюються української ППО. Така сама ситуації на лінії фронту на території України.

"Літак не може підлетіти близько, бо він буде в зоні ураження нашої ППО. Саме тому 70 км – це 50 км до лінії зіткнення і 20-30 км ще може допланувати до своєї цілі", – сказав Ігнат.

Ігнат знову повторив, що Україні потрібні засоби, які можуть діставати російські літаки та "відганяти їх подалі від кордонів".

8 вересня 2023 року в Повітряних Силах повідомили, що Росія модернізує "шахеди" та хоче вдосконалити КАБи.



6 жовтня Ігнат розповів, що Україні необхідні винищувачі F-16 такої модифікації, які не поступатимуться російським Су-35.



9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що з часу початку повномасштабного вторгнення РФ було знищено 315 російських літаків.

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