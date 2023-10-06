ЗСУ: Для переваги нам потрібні F-16 певної модифікації. Щоб не поступалися російським Су-35

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україні необхідні винищувачі F-16 такої модифікації, які не поступатимуться російським Су-35. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, F-16 бувають різної модернізації, а Україна розраховує отримати ті, які не поступатимуться тактико-технічним характеристикам Су-35.

"Або бути принаймні нарівні з ним. Старші модифікації можуть допомогти у враженні повітряних цілей, але для отримання переваги в повітрі потрібні модифікації не гірші, ніж у ворога", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що F-16 можна модернізувати на американських та європейських підприємствах.

"Ми розраховуємо на хороші літаки і весь той спектр озброєння, який має цей літак, щоб надалі він допоміг нам звільнити нашу територію", — резюмував спікер ПС.

Су-35, за словами Ігната, є одним із найкращих літаків та основною загрозою для України. Він технологічний і має серйозне озброєння. Одна з найнебезпечніших ракет — це Р-37. Ці ракети нібито мають дальність 380 км, проте українські льотчики скептично ставляться до подібних заяв росіян і вважають, що вона б'є на 200 км. Плюс основне в цьому літаку — радар, здатність бачити ціль, прицільно-навігаційний комплекс, який може працювати по противнику, тобто супроводжувати та вести вогонь одразу по кількох повітряних цілях. Крім того, він має засоби захисту та радіоелектронної боротьби.

20 серпня президент Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків із Нідерландів використовуватиметься для навчань.

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території — не територією Росії.

не територією Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

Читайте також: Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути і довше

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.