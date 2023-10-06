ЗСУ: Для переваги нам потрібні F-16 певної модифікації. Щоб не поступалися російським Су-35
06.10.2023, 10:42
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україні необхідні винищувачі F-16 такої модифікації, які не поступатимуться російським Су-35. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, F-16 бувають різної модернізації, а Україна розраховує отримати ті, які не поступатимуться тактико-технічним характеристикам Су-35.
"Або бути принаймні нарівні з ним. Старші модифікації можуть допомогти у враженні повітряних цілей, але для отримання переваги в повітрі потрібні модифікації не гірші, ніж у ворога", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що F-16 можна модернізувати на американських та європейських підприємствах.
"Ми розраховуємо на хороші літаки і весь той спектр озброєння, який має цей літак, щоб надалі він допоміг нам звільнити нашу територію", — резюмував спікер ПС.
Су-35, за словами Ігната, є одним із найкращих літаків та основною загрозою для України. Він технологічний і має серйозне озброєння. Одна з найнебезпечніших ракет — це Р-37. Ці ракети нібито мають дальність 380 км, проте українські льотчики скептично ставляться до подібних заяв росіян і вважають, що вона б'є на 200 км. Плюс основне в цьому літаку — радар, здатність бачити ціль, прицільно-навігаційний комплекс, який може працювати по противнику, тобто супроводжувати та вести вогонь одразу по кількох повітряних цілях. Крім того, він має засоби захисту та радіоелектронної боротьби.
- 20 серпня президент Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків із Нідерландів використовуватиметься для навчань.
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території — не територією Росії.
- Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
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