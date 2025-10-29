"Рішучіший, ніж будь-коли". Розвідка США оцінила наміри Путіна щодо України – NBC News

Американська розвідка не бачить жодних ознак готовності Путіна до компромісу в питанні російсько-української війни

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін наразі рішучіше налаштований продовжувати війну проти України та перемагати на полі бою. Про це свідчить нещодавня оцінка розвідки США, повідомили NBC News неназвані високопосадовець США та представник Конгресу.

Аналіз, який у жовтні 2025-го було доведено до відома членів Конгресу, показав, що розвідка не бачить жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України.

Ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США і Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року, коли Путін наказав розпочати неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляють два інші співрозмовники, обізнані з цим питанням.

Але зараз вважається, що Путін рішучіше налаштований, ніж будь-коли, кажуть представник Конгресу і високопосадовець США.

За оцінкою розвідки, зіткнувшись зі значними втратами окупаційних військ та економічними невдачами у РФ, Путін прагне розширити присутність своєї країни, щоб виправдати людські й фінансові втрати.