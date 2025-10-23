Путін зреагував на скасування Будапешта, нові санкції та Tomahawk

Диктатор РФ стверджує, що скоріше йдеться про перенесення переговорів в угорській столиці

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито перенесення саміту з президентом США Дональдом Трампом у столиці Угорщини Будапешті, зреагував на нові американські санкції та озвучив чергові погрози щодо далекобійних ракет Tomahawk. Його слова передають пропагандисти РФ.

Диктатор стверджує, що скоріше йдеться про перенесення саміту в Будапешті, згадавши про те, що такі зустрічі повинні бути "добре підготовлені", з чим, за словами Путіна, Трамп "повністю погодився".

Раніше глава Штатів повідомив, що вирішив скасувати зустріч, оскільки не відчував, що на ній вдалося б досягнути "потрібного результату". Водночас президент США заявляв, що такий саміт проведуть у майбутньому.

Нові санкції проти російського нафтового сектора диктатор РФ назвав спробою тиску на Москву й заявив, що "жодна країна, що поважає себе, ніколи не робить нічого під тиском".

Водночас він визнав, що певні втрати від нових американських обмежень будуть, хоча й традиційно сказав, що нібито російська енергетика "почувається впевнено".

Також Путін знову повторив погрози щодо можливого передання Tomahawk Україні, назвавши це "спробою ескалації".

У випадку завдання ударів цими далекобійними ракетами по РФ диктатор пригрозив відповіддю, яка начебто буде "серйозною, якщо не сказати приголомшливою". Конкретики він не навів.

Американська та українська сторони поки що не реагували на ці нові заяви.