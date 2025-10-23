Росія з санкціями й без Будапешта, а Україна ще без Tomahawk – Зеленський про зустріч з Трампом

Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 17 жовтня (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що результатом його зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом стали нові економічні обмеження щодо РФ та скасування зустрічі з диктатором Володимиром Путіним в угорській столиці Будапешті, натомість Україна поки не отримала далекобійних ракет Tomahawk. Про це глава держави повідомив під час брифінгу на полях саміту лідерів Європейського Союзу у Брюсселі.

"Результат цієї зустрічі – у нас є санкції по російській енергетиці, у нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми ще не маємо "Томагавків", – заявив президент стосовно переговорів у Білому домі 17 жовтня.

На думку Зеленського, такий результат зустрічі є "непоганим".

"Ми побачимо. Я не знаю, відверто. Кожен день приносить щось. Я не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" в нас", – підсумував керівник держави.