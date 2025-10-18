Зеленський про постачання Tomahawk: Добре, що президент Трамп не сказав "ні"

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у ході свого візиту до США у п'ятницю висловився оптимістично щодо можливого постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це він заявив у інтерв’ю каналу NBC News після зустрічі у Білому домі.

Зеленський підтвердив, що не уклав угоду з президентом США Дональдом Трампом щодо постачання цього типу зброї.

Він заявив, що Росія використовує не лише іранські безпілотники, у них є власні. Водночас армія РФ використовує ракети власного виробництва та північнокорейського. І додав, що Україні важко покладатися тільки на дрони. Потрібні ракети Tomahawk для комбінованих ударів.

"Чесно кажучи, добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні не сказав "так", – сказав Зеленський, додавши, що команди працюють над цим питанням.

Його заклик до постачання Tomahawk з'явився на тлі того, як Росія протягом останнього тижня атакувала енергетичну інфраструктуру України дронами та ракетами, що призвело до відключень електроенергії по всій країні.

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно попередив, що постачання ракет Tomahawk Україні стане "якісно новим етапом ескалації".

Зеленський додав, що українська армія, оснащена такими ракетами, викликає справжнє занепокоєння у Путіна.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати нададуть нам Tomahawk. І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо", – сказав він.

17 жовтня Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що ніхто не скасовував тему постачання Tomahawk.

Axios писало, що Трамп заявив Зеленському, що не має наміру надавати Києву Tomahawk, принаймні на цей момент.