Зеленский о поставках Tomahawk: Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет"

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США в пятницу высказался оптимистично относительно возможной поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом он заявил в интервью каналу NBC News после встречи в Белом доме.

Зеленский подтвердил, что не заключил соглашение с президентом США Дональдом Трампом по поставкам этого типа оружия.

Он заявил, что Россия использует не только иранские беспилотники, у них есть собственные. В то же время армия РФ использует ракеты собственного производства и северокорейского. И добавил, что Украине трудно полагаться только на дроны. Нужны ракеты Tomahawk для комбинированных ударов.

"Честно говоря, хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня не сказал "да", – сказал Зеленский, добавив, что команды работают над этим вопросом.

Его призыв к поставке Tomahawk появился на фоне того, как Россия в течение последней недели атаковала энергетическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Российский диктатор Владимир Путин недавно предупредил, что поставки ракет Tomahawk Украине станут "качественно новым этапом эскалации".

Зеленский добавил, что украинская армия, оснащенная такими ракетами, вызывает настоящее беспокойство у Путина.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты предоставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", – сказал он.

17 октября Зеленский после встречи с Трампом заявил, что никто не отменял тему поставки Tomahawk.

Axios писало, что Трамп заявил Зеленскому, что не намерен предоставлять Киеву Tomahawk, по крайней мере на данный момент.