Axios: Трамп сообщил Зеленскому, что не хочет давать Tomahawk, по крайней мере сейчас

Президент США четко дал понять, что для него в приоритете дипломатия – и поставки этих дальнобойных ракет могут ее подорвать, отметили собеседники

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 17 октября (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Во время напряженной встречи 17 октября президент США Дональд Трамп сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что он не намерен предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, по крайней мере на данный момент. Об этом заявляет американское медиа Axios со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о встрече.

По данным медиа, Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами США по поставкам нового оружия для Украины, но застал Трампа в совершенно другом настроении на следующий день после его звонка с российским диктатором Владимиром Путиным.

Собеседники отметили, что президент США четко дал понять, что его приоритет сейчас – дипломатия, и он считает, что поставка Tomahawk может ее подорвать.

Один из собеседников отметил, что встреча была "нелегкой", а другой просто сказал, что она "была плохой".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", – отметил первый из них.

Второй сообщил, что руководитель Штатов "сделал несколько решительных заявлений во время встречи, и в определенных моментах она стала несколько эмоциональной".

Как заявляет Axios, встреча в Белом доме внезапно завершилась после двух с половиной часов.

"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", – отметил Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

Американский президент намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.

Медиа утверждает, что на встрече Трамп проинформировал Зеленского о своем разговоре с Путиным и отметил, что предложение США относительно дипломатического решения войны заключается в том, чтобы война закончилась с замораживанием линии фронта. На такую позицию глава Штатов намекнул в публикации в своей соцсети Truth Social.

Сразу после встречи Зеленский поговорил с европейскими лидерами. Некоторые из них были удивлены явным изменением мнения Трампа, сообщил собеседник Axios, участвовавший в звонке.

Вскоре после этого европейские лидеры начали выпускать скоординированные заявления в поддержку Украины – по мнению медиа, это четкое свидетельство того, что встреча в Белом доме не была успешной.

Собеседники также сообщили, что на переговорах Зеленский сильно настаивал на Tomahawk, но Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости.

Во время разговора Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил работать с США над разработкой мирного плана для Украины по образцу того, что Трамп сделал для урегулирования в секторе Газы, сообщил собеседник, участвовавший в звонке.

Также, указывает медиа, генеральный секретарь Марк Рютте предложил провести срочный повторный телефонный разговор между европейскими советниками по национальной безопасности в течение выходных.

Перед встречей глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Зеленский надеется, что переговоры в Белом доме приведут к четким решениям со стороны США относительно того, какие системы вооружения они готовы предоставить Украине.

Однако, заключает Axios, Трамп не предоставил таких обязательств.