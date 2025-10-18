Axios: Трамп повідомив Зеленському, що не хоче давати Tomahawk, принаймні зараз

Президент США чітко дав зрозуміти, що для нього в пріоритеті дипломатія – і постачання цих далекобійних ракет можуть її підірвати, зауважили співбесідники медіа

Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 17 жовтня (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Під час напруженої зустрічі 17 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що він не має наміру надавати Києву далекобійні ракети Tomahawk, принаймні на цей момент. Про це заявляє американське медіа Axios з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних щодо зустрічі.

За даними медіа, Зеленський сподівався залишити Вашингтон із зобов'язаннями США щодо постачання нової зброї для України, але застав Трампа в зовсім іншому настрої наступного дня після його дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним.

Співбесідники зазначили, що президент США чітко дав розуміти, що його пріоритетом наразі є дипломатія, і він вважає, що постачання Tomahawk може її підірвати.

Один зі співрозмовців зазначив, що зустріч була "нелегкою", а інший просто сказав, що вона "була поганою".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", – зазначив перший із них.

Другий повідомив, що керівник Штатів "зробив декілька рішучих заяв під час зустрічі, і в певних моментах вона стала дещо емоційною".

Як заявляє Axios, зустріч у Білому домі раптово завершилась після двох з половиною годин.

"Гадаю, ми закінчили. Побачимо, що буде наступного тижня", – зазначив Трамп, маючи на увазі заплановані перемовини між США та Росією.

Американський президент має намір зустрітися з Путіним у Будапешті впродовж наступних двох тижнів.

Медіа стверджує, що на зустрічі Трамп поінформував Зеленського про свою розмову з Путіним і наголосив, що пропозиція США стосовно дипломатичного вирішення війни полягає у тому, щоб війна закінчилась із замороженням лінії фронту. На таку позицію глава Штатів натякнув у дописі у своїй соцмережі Truth Social.

Відразу після зустрічі Зеленський мав розмову з європейськими лідерами. Деякі з них були здивовані явною зміною думки Трампа, повідомив співрозмовник Axios, який брав участь у дзвінку.

Незабаром після цього європейські лідери почали випускати скоординовані заяви на підтримку України – на думку медіа, це чітке свідчення того, що зустріч у Білому домі не була успішною.

Співбесідники також повідомили, що на переговорах Зеленський сильно наполягав на Tomahawk, але Трамп опирався і не виявляв гнучкості.

Під час розмови Зеленського з європейськими лідерами прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати зі США над розробкою мирного плану для України за зразком того, що Трамп зробив для врегулювання у секторі Гази, повідомив співрозмовець, який брав участь у дзвінку.

Також, вказує медіа, генеральний секретар Марк Рютте запропонував провести термінову повторну телефонну розмову між європейськими радниками з національної безпеки впродовж вихідних.

Перед зустріччю глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Зеленський сподівається, що переговори у Білому домі приведуть до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати України.

Однак, підсумовує Axios, Трамп не надав таких зобов'язань.