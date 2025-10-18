Зеленський про Tomahawk для України: Ніхто не скасовував цю тему

Делегація України у Білому домі (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Володимир Зеленський обговорював з американським колегою Дональдом Трампом питання постачання Україні ракет Tomahawk. Про це він сказав на брифінгу за результатами зустрічі.

"Ми говорили про Tomahawk. Я відкритий у цьому питанні. Ми б хотіли цю [зброю]. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що США вони теж потрібні. Але ніхто не скасовував цю тему", – сказав глава держави.

Згодом Зеленський зазначив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це "потужна зброя". За його словами, окупанти також знають, яку зброю має Україна у виробництві. Президент вважає, що держава-агресорка боїться цієї комбінації.

"Саме тому, вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити. Саме тому вони вживають різні кроки й надсилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні", – пояснив він у відповідь на запитання про те, чого російський диктатор Володимир Путін хоче від зустрічі в Будапешті.

14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні Tomahawk.

Він визнав, що під час розмови російському диктатору не сподобалась ідея передання Tomahawk Україні. Водночас Трамп заявив, що Америці також потрібні ці ракети.