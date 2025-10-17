CNN: Під час розмови з Путіним Трамп не відкинув можливості надати Україні Tomahawk

Президент США, найімовірніше, на зустрічі з Володимиром Зеленським не пообіцяє передати крилаті ракети, заявили співрозмовники медіа

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним не виключив можливість надати Україні крилаті ракети Tomahawk. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Двоє співрозмовників заявили, що американський президент також не зобов'язується надати цю зброю на своїй зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю, 17 жовтня.

Водночас вони попередили, що все може змінитися, щойно Трамп залишиться наодинці з українським президентом.

За словами американських посадовців, президент США, як публічно, так і приватно, останніми тижнями, здається, був більш охочий дозволити Україні отримати далекобійні ракети.

Адміністрація розробила плани щодо постачання зброї Україні, сказали співрозмовники, на випадок, якщо Трамп віддасть відповідне розпорядження, яке, як вони наголошують, він може зробити будь-коли, якщо вважатиме це правильним.

Трамп не ухвалив рішення, сподіваючись отримати від Зеленського краще уявлення про те, як він планує їх використовувати, додали співрозмовники.

Зеленський та його найближчі помічники описали цю зброю як потенційно здатну переламати хід війни. Вони також заявили, що розглядають можливість її отримання як привабливу загрозу, яка, як сподівався Зеленський, змусить російського диктатора повернутись за стіл переговорів.