Tomahawk для України. У НАТО не бачать можливості якоїсь "відповіді" Москви

В Альянсі чекають на посилення безвідповідальної ядерної риторики росіян та на "каральні удари", якщо Україна отримає Tomahawk. Але не реальної відповіді

Екіпаж вантажить ракету Tomahawk на британський підводний човен (фото: EPA/PHOTO MOD/MOD/pbz-ms)

Якщо США схвалять передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, то Москва, ймовірно, відповість на це інтенсифікацією атак і посиленим "брязканням ядерною зброєю". Таку думку висловив високопосадовець НАТО, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

Представники російських медіа запитали, чи має Альянс оцінку того, якою могла б бути відповідь Москви, якщо Збройні Сили України отримають Tomahawk, і чи може ця потенційна відповідь бути пов'язана з "новою зброєю", про яку кілька разів говорив російський диктатор Володимир Путін, та чи можливе посилення наступу на фронті найближчим часом.

Високопосадовець НАТО у відповідь наголосив, що Tomahawk – це зброя з високою точністю й розширеною дальністю, яка принесе значну додаткову потужність українським силам.

"Щодо відповіді на Tomahawk, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь, ймовірно, міститиме посилення безвідповідальної риторики (ядерне брязкання зброєю), тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари. Я не думаю, що існує якась конкретна, непередбачувана відповідь", – сказав представник Альянсу.