Tomahawk для України. У НАТО не бачать можливості якоїсь "відповіді" Москви
Якщо США схвалять передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, то Москва, ймовірно, відповість на це інтенсифікацією атак і посиленим "брязканням ядерною зброєю". Таку думку висловив високопосадовець НАТО, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
Представники російських медіа запитали, чи має Альянс оцінку того, якою могла б бути відповідь Москви, якщо Збройні Сили України отримають Tomahawk, і чи може ця потенційна відповідь бути пов'язана з "новою зброєю", про яку кілька разів говорив російський диктатор Володимир Путін, та чи можливе посилення наступу на фронті найближчим часом.
Високопосадовець НАТО у відповідь наголосив, що Tomahawk – це зброя з високою точністю й розширеною дальністю, яка принесе значну додаткову потужність українським силам.
"Щодо відповіді на Tomahawk, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь, ймовірно, міститиме посилення безвідповідальної риторики (ядерне брязкання зброєю), тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари. Я не думаю, що існує якась конкретна, непередбачувана відповідь", – сказав представник Альянсу.
- 13 жовтня Трамп заявив, що міг би пригрозити Путіну передаванням Україні ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни. Це питання американський і український президенти обговорюватимуть 15 жовтня у Вашингтоні.
- За словами Зеленського, наразі розглядаються три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну, якщо Трамп ухвалить відповідне рішення.
- За даними FT, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи змінить динаміку війни.
