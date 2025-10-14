FT: США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk
Сполучені Штати можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, які навряд чи змінять динаміку війни. Про це Financial Times заявила директорка оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон.
"Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники далекої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими у можливостях, безумовно, їх буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", – зазначила аналітик.
Український чиновник у розмові з виданням заявив, що президент США Дональд Трамп ближчий, ніж будь-коли, до постачання ракет, але у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не ухвалили рішення.
Марк Кансіан, колишній чиновник Пентагону, який зараз працює в аналітичному відділі Центру стратегічних та міжнародних досліджень, під час нещодавніх військових навчань оцінив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.
З 2022 року Пентагон закупив лише близько 200 ракет, і вже випустив понад 120 під час навчань. За словами експертів з оборони, Пентагон запросив фінансування лише на 57 додаткових ракет Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.
- 12 жовтня відбулася друга розмова Зеленського та Трампа за два дні, що, зокрема, стосувалась далекобійного озброєння.
- Після дзвінка президент України заявив, що Росія боїться передання Україні Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни. Зеленський чекає на рішення щодо цих ракет.
- 13 жовтня Трамп заявив, що міг би пригрозити Путіну передаванням Україні ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни.
- Зеленський заявив, що наразі розглядаються три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну, якщо Трамп ухвалить відповідне рішення.
