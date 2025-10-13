Tomahawk для України. Зеленський назвав три можливі джерела фінансування

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Наразі розглядається три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить відповідне рішення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

За словами глави держави, під час зустрічі із Трампом цього тижня він говоритиме, зокрема про ракети Tomahawk. Щодо джерел можливо фінансування – то є три варіанти.

Читайте також США розглядають продаж Tomahawk для передання Україні. Як працюють ці ракети

Зеленський додав, що один із варіантів – це натівська програма PURL. У її межах члени Альянсу закуповують зброю у США для подальшого передання Україні.

Другий варіант – це закупівля ракет у США напряму через Mega deal.

"Це велика історія, до неї ще треба дійти", – уточнив Зеленський.

І третій варіант – купівля коштом заморожених російських активів.

"Гарний варіант точно", – сказав він, але додав, що це питання "ще треба вирішити".