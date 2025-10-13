Зеленський підтвердив зустріч з Трампом цього тижня
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що цього тижня зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом. З відповідною заявою він виступив на брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.
Глава держави нагадав, що днями мав дві телефонні розмови з президентом США. Вони обговорили російські удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі, а також питання постачання зброї, зокрема протиповітряної оборони.
Також Зеленський зазначив, що до США вирушили українські посадовці – прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, глава Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, а також представники дипломатичного сектору.
"Буде кілька зустрічей. Ну і я цього тижня зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", – сказав Зеленський.
- 13 жовтня українська делегація вирушила до США, де розпочинає тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні. Однією з основних тем буде посилення ударних спроможностей України.
- Цього самого дня FT писала, що Трамп і Зеленський зустрінуться 17 жовтня.
