Зеленский подтвердил встречу с Трампом на этой неделе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на этой неделе встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением он выступил на брифинг с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Глава государства напомнил, что на днях имел два телефонных разговора с президентом США. Они обсудили российские удары по энергетике и гражданской инфраструктуре, а также вопросы поставок оружия, в частности противовоздушной обороны.

Также Зеленский отметил, что в США отправились украинские чиновники – премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители дипломатического сектора.

"Будет несколько встреч. Ну и я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", — сказал Зеленский.