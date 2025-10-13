Зеленский и Трамп в Вашингтоне 17 октября обсудят, как заставить Путина к переговорам – FT
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским 17 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех людей, знакомых с планами.
Встреча может состояться после двух телефонных разговоров между президентами в минувшие выходные, во время которых они обсуждали передачу ракет Tomahawk и пути прекращения войны России против Украины.
"Дональд Трамп встретит своего украинского коллегу в Белом доме в пятницу для обсуждения того, как они могут вынудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров", – пишет FT.
Кроме этого, 13 октября украинская делегация отправилась в США, где начинает неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне. Одной из основных тем будет усиление ударных возможностей Украины.
- 9 октября президент сообщил, что Трамп не отказал на просьбу предоставить Украине ракеты Tomahawk и ответил, что США рассмотрят такую возможность.
- 12 октября состоялся второй разговор Зеленского и Трампа за два дня, который, в частности, касался дальнобойного вооружения.
- После звонка президент Украины заявил, что Россия боится передачи Украине Tomahawk – это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны. Зеленский ждет решения по этим ракетам.
Комментарии (0)