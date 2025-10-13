Зеленский и Трамп в Вашингтоне 17 октября обсудят, как заставить Путина к переговорам – FT

Встреча президентов планируется после двух их телефонных разговоров, где обсуждались дальнобойные удары Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским 17 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех людей, знакомых с планами.

Встреча может состояться после двух телефонных разговоров между президентами в минувшие выходные, во время которых они обсуждали передачу ракет Tomahawk и пути прекращения войны России против Украины.

"Дональд Трамп встретит своего украинского коллегу в Белом доме в пятницу для обсуждения того, как они могут вынудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров", – пишет FT.

Кроме этого, 13 октября украинская делегация отправилась в США, где начинает неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне. Одной из основных тем будет усиление ударных возможностей Украины.