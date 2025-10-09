Трамп не отказал на просьбу предоставить Украине ракеты Tomahawk – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп не отказал Украине в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Суспільне.

По его словам, во время визита в Белый дом 18 августа они обсудили передачу этих дальнобойных ракет. Президент США сказал, что Вашингтон рассмотрит такую возможность.

"Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность", – отметил Зеленский.

Также эта встреча в совокупности с событиями на фронте дали Трампу шире понять, что россияне "продают" ему не то, что на самом деле способны сделать.

По словам Зеленского, реальность свидетельствует о том, что россияне не смогут "очень быстро" захватить восток Украины.