Трамп не отказал на просьбу предоставить Украине ракеты Tomahawk – Зеленский
Президент США Дональд Трамп не отказал Украине в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Суспільне.
По его словам, во время визита в Белый дом 18 августа они обсудили передачу этих дальнобойных ракет. Президент США сказал, что Вашингтон рассмотрит такую возможность.
"Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность", – отметил Зеленский.
Также эта встреча в совокупности с событиями на фронте дали Трампу шире понять, что россияне "продают" ему не то, что на самом деле способны сделать.
По словам Зеленского, реальность свидетельствует о том, что россияне не смогут "очень быстро" захватить восток Украины.
- 15 июля WP сообщала, что Трамп думал предоставить Украине ракеты Tomahawk, но пока что ограничился ATACMS.
- 26 сентября The Telegraph писала, что Зеленский на встрече в Нью-Йорке просил у Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако, по данным Axios, президент США якобы отказался продать членам НАТО ракеты Tomahawk для дальнейшей передачи Украине.
- 7 октября Трамп заявил, что "практически принял решение" относительно поставок Tomahawk Украине. При этом он подчеркнул, что "не ищет эскалации".
