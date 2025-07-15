Трамп думал предоставить Украине ракеты Tomahawk, но пока ограничился ATACMS – WP

Президент США считает, что Украине следует усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург

Володимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину крылатых ракет Tomahawk, но решил отложить этот вопрос на случай, если потребуются дополнительные рычаги давления на российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Собеседник издания подтвердил, что пакет военной помощи оценивается примерно в $10 млрд. Вероятно, он будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые в настоящее время находятся в Украине, на полной дальности 300 км. Пакет также может включать больше ATACMS.

По словам собеседника, Трамп также рассматривал возможность отправки высокоточных крылатых ракет Tomahawk большой дальности, которые продемонстрировали свою эффективность во время удара по целям в Иране в прошлом месяце.

Этот вопрос обсуждался еще в пятницу, 11 июля. Но впоследствии президент США решил исключить Tomahawk из списка поставок.

По данным WP, эти ракеты могут быть развернуты позже, если Трампу понадобятся дополнительные рычаги влияния на Путина.

Источник издания сообщил, что во время последней беседы с президентом Володимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не нанесла удар по Москве. Зеленский якобы ответил, что это возможно, если будет соответствующее оружие. На что американский лидер отметил, что необходимо усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.