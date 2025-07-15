Трамп розмірковував дати Україні ракети Tomahawk, але поки обмежився ATACMS – WP

Президент США вважає, що Україні треба посилити тиск не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправлення в Україну крилатих ракет Tomahawk, але вирішив відкласти це питання на випадок, якщо будуть потрібні додаткові важелі тиску на російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на співрозмовника, знайомого з питанням.

Співбесідник видання підтвердив, що пакет військової допомоги коштує близько $10 млрд. Ймовірно, він міститиме дозвіл на використання 18 далекобійних ракет ATACMS, які зараз є в Україні, на повній дальності 300 км. Пакет також може містити більше ATACMS.

За даними співрозмовника, Трамп також розглядав можливість відправлення високоточних багатоцільових крилатих ракет великої дальності Tomahawk, які показали свою ефективність під час атаки по цілях в Ірані минулого місяця.

Це питання обговорювалося ще у п'ятницю, 11 липня. Але згодом президент США вирішив вилучити Tomahawk зі списку постачання.

За даними WP, ці ракети можуть бути розгорнути пізніше, якщо Трампу знадобляться додаткові важелі впливу на Путіна.

Співбесідник видання повідомив, що під час останньої розмови з президентом Володимиром Зеленським Трамп запитав, чому Україна не вдарила по Москві. Зеленський нібито відповів, що це можливо, якщо буде відповідна зброя. На що американський лідер зазначив, що потрібно посилити тиск не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург.