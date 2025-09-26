Axios: Трамп не согласился продать НАТО ракеты Tomahawk для Украины

Tomahawk – единственная система вооружения в перечне, которую президент США не согласился продать членам НАТО для ВСУ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался продать членам НАТО крылатые ракеты Tomahawk для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

На днях президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что попросил у американского лидера дополнительную систему вооружения, которая могла бы заставить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры – возможно, даже без необходимости ее использования Украиной.

Зеленский не назвал эту систему вооружения, но сказал, что если бы Россия знала, что Украина ее имеет, давление на РФ значительно возрастало бы.

Украинский чиновник и еще один собеседник, знакомый со встречей Трампа и Зеленского, подтвердили, что речь идет о высокоточных ракетах Tomahawk.

Украина несколько раз поднимала вопрос этих ракет перед США в течение последнего года, в частности в списке оборудования, который Киев запросил несколько месяцев назад.

Это была единственная система вооружения в перечне, которую Трамп не согласился продать странам НАТО от имени Украины, сообщил собеседник, знакомый с процессом.

СПРАВКА. Tomahawk – это американская субзвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для ударов по наземным целям с моря или подводных лодок. Широко использовалась в различных конфликтах: война в Персидском заливе 1991 года, Ирак, Ливия, Афганистан и др. Дальность полета ракеты зависит от модификации, но в основном составляет 1600 км.

15 июля 2025 года WP сообщала, что Трамп думал предоставить Украине ракеты Tomahawk, но пока что ограничился ATACMS.

26 сентября The Telegraph писала, что Зеленский на встрече в Нью-Йорке просил Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk.