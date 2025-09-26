Axios: Трамп не погодився продати НАТО ракети Tomahawk для України

Tomahawk – єдина система озброєння у переліку, яку президент США не погодився продати членам НАТО для ЗСУ

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився продати членам НАТО крилаті ракети Tomahawk для подальшого передання Україні. Про це повідомило видання Axios із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Днями президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю, що попросив у американського лідера додаткову систему озброєння, яка могла б змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори – можливо, навіть без необхідності її використання Україною.

Зеленський не назвав цю систему озброєння, але сказав, що якби Росія знала, що Україна її має, тиск на РФ значно зростав би.

Український посадовець та ще один співрозмовник, знайомий із зустріччю Трампа та Зеленського, підтвердили, що йдеться про високоточні ракети Tomahawk.

Україна кілька разів порушувала питання цих ракет перед США протягом останнього року, зокрема у списку обладнання, який Київ запросив кілька місяців тому.

Це була єдина система озброєння у переліку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО від імені України, повідомив співрозмовник, обізнаний із процесом.

ДОВІДКА. Tomahawk – це американська субзвукова крилата ракета великої дальності, призначена для ударів по наземних цілях із моря чи підводних човнів. Широко використовувалась у різних конфліктах: війна в Перській затоці 1991 року, Ірак, Лівія, Афганістан тощо. Дальність польоту ракети залежить від модифікації, але в основному становить 1600 км.

15 липня 2025 року WP повідомляла, що Трамп думав надати Україні ракети Tomahawk, але поки що обмежився ATACMS.

26 вересня The Telegraph писала, що Зеленський на зустрічі в Нью-Йорку просив Трампа далекобійні ракети Tomahawk.