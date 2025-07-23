"Не менше, ніж Tomahawk". У американців є новітня балістика, яка потрібна Україні – аналітик Бадрак

Навіть 100–200 PrSM для України могли б "зробити потужний ефект" у використанні з іншою зброєю, заявив воєнний експерт

Тестовий пуск PrSM у 2019 (Фото: US Army)

За новою угодою між Сполученими Штатами та НАТО, Україні потрібно отримати новітні далекобійні балістичні ракети PrSM не менше, аніж крилаті ракети Tomahawk. Про це заявив у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Не менше, ніж [крилаті далекобійні] ракети Tomahawk, Україні потрібні новітні Precision Strike Missile (PrSM) із базовою дальністю 500 км. Бо це – балістика, яку у РФ збивати можуть лише умовно. Попередню її версію – ATACMS – в Росії практично не збивали", – зауважив експерт.

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Він наголосив, що для запуску і ATACMS, і PrSM використовуються реактивні системи залпового вогню HIMARS, які ЗСУ має на озброєнні з літа 2022 року.

"Тобто навіть на навчання [для використання PrSM] часу не потрібно", – зауважив Бадрак.

Проте, визнає аналітик, розраховувати на таку зброю важко – лише у березні 2025 року американська армія підписала контракти на постачання 1296 ракет PrSM з 2025 по 2029 рік, а у 2023-2025 роках було законтрактовано постачання 282 ракет.

Разом з тим, додав експерт, навіть 100–200 PrSM для України могли б "зробити потужний ефект" – звісно, у комплексному використанні з іншими засобами ураження, передусім крилатими ракетами.