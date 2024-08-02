У ніч проти 2 серпня у тимчасово окупованому Севастополі було уражено позицію російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Відповідальність на себе взяли бійці з "Диких шершнів", які опублікували у соцмережах відповідне відео.

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"У цій війні реактивна артилерія HIMARS та FPV-дрони стали game changers. Тому ми вирішили організувати маленьку колаборацію <...> Ні на що не натякаємо, але вночі на висотах Кая-Баш у Севастополі була уражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно українських бійців, на фоні яких відбувається залп реактивних установок HIMARS далекобійними американськими ракетами ATACMS.

Про ураження російських "Тріумфів" у Криму писав український Telegram-канал Крымский ветер. За його даними, йдеться про влучання у чотири пускові установки ворога.

У ніч проти 26 липня 2024 року Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних Сил України по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

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