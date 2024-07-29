З'явилися супутникові знімки після удару по Саках у Криму – фото

У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по Саках

Винищувачі Су-30 (Фото:EPA/Sergei Ilnitsky)

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних Сил України по аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Відповідні знімки опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На фото за 28 липня, видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу або вибухи.

Фото: Схеми

Наразі роздільна здатність супутникового знімка не дає змоги повністю оцінити наслідки цієї атаки, додали журналісти.

У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.