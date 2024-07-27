ГУР уразило три російських вертольоти під Москвою і в Самарі – джерело

Один із гелікоптерів окупантів було уражено на аеродромі Міноборони РФ

Мі-28 (Ілюстративне фото: ЕРА)

Головне управління розвідки уразило три російських вертольоти на території РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За даними співрозмовника, вночі 21 липня, близько 03:00, на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов", який знаходиться у населеному пункті Томіліно Московської області, внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

ДОВІДКА. АТ "НЦВ Миль и Камов" (НЦВ) – це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

У ніч проти 27 липня та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3.

Також у спецслужбах повідомили про ще одну спецоперацію ГУР: кібератаки на фінансові установи РФ.

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