Пінопласт, фанера і українські SIM-карти. ГУР розповіло про нові російські дрони

У розвідці повідомляють, що за допомогою нових дешевих дронів РФ намагається виявити, де стоять засоби української ППО

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Росія почала залучати нові дешеві безпілотники до своїх далекобійних атак на Україну, намагаючись виявити українську протиповітряну оборону. Про це розповів Reuters представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

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За його словами, два нові типи безпілотників, які Росія використала в п’яти дронових атаках за останні два-три тижні, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера.

Один із типів має камеру та SIM-карту українського мобільного телефону для надсилання зображень російським військовим, повідомив він.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються... отримати картину, де розташовані всі наші [засоби] ППО", – сказав Черняк.

За його словами, нові безпілотники, ймовірно, вартують лише $10 000 кожен, попри великий радіус дії, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети ППО.

Черняк також зазначив, що такі дрони також можуть літати на висоті 1 км, залишаючись поза зоною дії кулеметів і автоматичних гвинтівок.

У ніч проти 26 липня росіяни атакували місто Ніжин ударними безпілотниками типу "шахед".

Загалом Повітряні сили виявили 22 безпілотники цієї ночі: 20 із них збито у Херсонській, Сумській, Житомирській і Чернігівській областях.

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