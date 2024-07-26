Пенопласт, фанера и украинские SIM-карты. ГУР рассказало о новых российских дронах

В разведке сообщают, что с помощью новых дешевых дронов РФ пытается обнаружить, где стоят средства украинской ПВО

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан)

Россия начала привлекать новые дешевые беспилотники к своим дальнобойным атакам на Украину, пытаясь выявить украинскую противовоздушную оборону. Об этом рассказал Reuters представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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По его словам, два новых типа беспилотников, которые Россия использовала в пяти дроновых атаках за последние две-три недели, изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера.

Один из типов имеет камеру и SIM-карту украинского мобильного телефона для отправки изображений российским военным, сообщил он.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где стоят пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются... получить картину, где расположены все наши [средства] ПВО", – сказал Черняк.

По его словам, новые беспилотники, вероятно, стоят всего $10 000 каждый, несмотря на большой радиус действия, что делает их гораздо дешевле в производстве, чем ракеты ПВО.

Черняк также отметил, что такие дроны также могут летать на высоте 1 км, оставаясь вне зоны действия пулеметов и автоматических винтовок.

В ночь на 26 июля россияне атаковали город Нежин ударными беспилотниками типа "шахед".

В целом Воздушные силы обнаружили 22 беспилотника этой ночью: 20 из них сбиты в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

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