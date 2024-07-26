Россияне атаковали "шахедами" инфраструктуру и общежитие в Нежине

Вячеслав Чаус (Фото: Черниговская ОВА)

В ночь на 26 июля россияне атаковали город Нежин ударными беспилотниками типа "шахед". Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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В 00:11 в области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения "шахедов" с севера.

В 03:55 Чаус сообщил, что россияне атаковали Нежин ударными беспилотниками. По его информации, есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Предварительно известно об одном раненом. Других деталей глава Черниговской ОВА не раскрыл.

В ночь на 25 июля в небе над Украиной было сбито 25 "шахедов". Еще три дрона пересекли границу с Румынией. В общей сложности россияне применили 38 беспилотников.

Оккупанты атаковали 11 дронами-камикадзе город Вилково на Дунае – два человека пострадали, есть попадание в жилой дом и повреждение портовой инфраструктуры.

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