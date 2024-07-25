Румынские военные показали обломки "шахеда", приземлившегося на берегу Дуная – фото

Военные нашли металлические детали русского дрона в районе Плаура в дельте Дуная

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

Румынские военные, которых отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки на украинские порты, обнаружили обломки, которые могут быть фрагментами сбитых российских дронов типа Shahed. Подходящие фото публикует ресурс Digi 24.

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По данным журналистов, военные обнаружили металлические детали, которые могут являться компонентами российских беспилотников в районе Плаура в дельте Дуная.

Фото: Digi24

Утром 25 июля Воздушные силы ВСУ заявили, что украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Ранее спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщал, что Вашингтон готов предоставить Румынии помощь в расследовании возможного падения российских беспилотников на территории страны.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами". Тогда в приграничные Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения дронов, а пожарные получали от местных жителей сообщения о взрывах.

Минобороны Румынии сообщило, что во время российской атаки на Украину страна поднимала в воздух истребители F-16. Власти осматривают местность, где могли упасть обломки беспилотников.

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