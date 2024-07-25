"Можно прицепить килограмм взрывчатки". Нацгвардия испытывает дрон, устойчивый к РЭБ
Нацгвардейцы испытывают беспилотник, устойчивый к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Национальной гвардии Александр Пивненко.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Бригадного генерала спросили, как выстоять украинской армии, если гипотетически война продлится еще 10 лет.
Он заявил, что есть направления, в которых Силы обороны серьезно развиваются, есть направления, где, например, хотелось бы больше боеприпасов.
"Сейчас испытываем дрон, который очень устойчив к РЭБ. На него килограмм взрывчатки можно прицепить. И это перспективно, потому что РЭБ развивается – и наш, и их. Постоянно нужно двигаться, меняться снова и снова. Совершенствовать подготовку, наращивать логистику, сплачиваться. Так и выстоять", – высказался Пивненко.
- 1 марта 2024 года глава Минстратегпрома Камышин заявил, что Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, а внутреннее производство имеет решающее значение.
- 2 июля главком Сырский заявил, что военное командование усилит работу в сфере беспилотников и усовершенствует систему тактической медицины.
Читайте также: Нацгвардия поставила рекорд в уничтоженной артиллерии россиян и контрбатарейной борьбе