"Можно прицепить килограмм взрывчатки". Нацгвардия испытывает дрон, устойчивый к РЭБ

Начальник Нацгвардии Александр Пивненко высказал мнение о том, как Силам обороны выстоять в продолжительной войне против российской агрессии

Александр Пивненко (Фото: Facebook военного)

Нацгвардейцы испытывают беспилотник, устойчивый к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Национальной гвардии Александр Пивненко.

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Бригадного генерала спросили, как выстоять украинской армии, если гипотетически война продлится еще 10 лет.

Он заявил, что есть направления, в которых Силы обороны серьезно развиваются, есть направления, где, например, хотелось бы больше боеприпасов.

"Сейчас испытываем дрон, который очень устойчив к РЭБ. На него килограмм взрывчатки можно прицепить. И это перспективно, потому что РЭБ развивается – и наш, и их. Постоянно нужно двигаться, меняться снова и снова. Совершенствовать подготовку, наращивать логистику, сплачиваться. Так и выстоять", – высказался Пивненко.

1 марта 2024 года глава Минстратегпрома Камышин заявил, что Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, а внутреннее производство имеет решающее значение.

2 июля главком Сырский заявил, что военное командование усилит работу в сфере беспилотников и усовершенствует систему тактической медицины.

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