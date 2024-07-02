Сырский после поездки на восток анонсировал улучшения в сфере дронов и такмеда

Александр Сырский (Фото: Facebook)

После поездки на восточные направления фронта главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что военное командование усилит работу в сфере беспилотников и усовершенствует систему тактической медицины. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

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Сырский сообщил, что по приезду приступит к реализации предложений по усовершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил.

По словам главкома, в Силах обороны на поле боя есть преимущество в количестве и навыках применения БпЛА. В частности бомберов и FPV-дронов.

Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки в условиях полного господства дронов на поле боя. Также спланирована встреча с командирами подразделений БпЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшему развитию этого перспективного вида оружия.

Сырский на протяжении недели побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также ведущих бои в Волчанске и под Харьковом.

Везде продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности, говорит он.

По его словам, на Покровском направлении обстановка остается сложной. Там враг провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность, и продолжил наступательные действия.

"Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами FPV-дронов. Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительного количества боеприпасов и огневых средств", – написал Сырский.

В последнее время Россия бросила много сил на захват Покровска и жизненно важной трассы на Константиновку.

Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что российские захватчики пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки – из захваченного Очеретино рвутся к "жизненно важной" магистрали Покровск-Константиновка.

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