Сирський після поїздки на схід анонсував покращення щодо дронів та такмеду

Системи тактичної медицини будуть інтегровані у вертикаль Медичних сил ЗСУ, заявив головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Після поїздки на східні напрямки фронту головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування посилить роботу у сфері безпілотників та удосконалить систему тактичної медицини. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

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Сирський повідомив, що після приїзду візьметься за реалізацію пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил.

За словами головкома, у Силах оборони на полі бою є перевага у кількості та навичках застосування БпЛА. Зокрема бомберів та FPV-дронів.

Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки в умовах повного панування дронів на полі бою. Також спланована зустріч із командирами підрозділів БпЛА щодо обміну досвідом із питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.

Сирський протягом тижня побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності, каже він.

За його словами, на Покровському напрямку обстановка залишається складною. Там ворог вкотре провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність, та продовжив наступальні дії.

"Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами FPV-дронів. Попри посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів", – написав Сирський.

Останнім часом Росія кинула багато сил на захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що російські загарбники намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки й Мар'їнки – із захопленого Очеретиного рвуться до "життєво важливої" магістралі Покровськ-Костянтинівка.

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