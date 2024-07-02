Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції "Лють" на Донеччині. Про це повідомила Нацполіція.

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Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту, зазначили у Нацполіції.

Фото: Національна поліція

Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.

Також Сирський і Нетребко вручили державні й відомчі нагороди воїнам "Люті".

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Наразі бригада "Лють" відбиває російський наступ і постійні спроби окупантів захопити українські міста в Донецькій області.

Останнім часом Росія кинула багато сил на захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що російські загарбники намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки й Мар'їнки – із захопленого Очеретиного рвуться до "життєво важливої" магістралі Покровськ-Костянтинівка.

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