Сирський на Донеччині: відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють" – відео
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції "Лють" на Донеччині. Про це повідомила Нацполіція.
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Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту, зазначили у Нацполіції.
Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.
Також Сирський і Нетребко вручили державні й відомчі нагороди воїнам "Люті".
Наразі бригада "Лють" відбиває російський наступ і постійні спроби окупантів захопити українські міста в Донецькій області.
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