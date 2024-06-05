Росіяни намагаються прорватися до життєво важливої траси Покровськ-Костянтинівка – ЗСУ

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки – з захопленого Очеретиного рвуться до "життєво важливої" магістралі Покровськ-Костянтинівка. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, окупанти не припиняють наступати та масовано обстрілюють позиції українських захисників – намагаються прорвати оборону та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

"Росія кинула багато сил на захоплення села Очеретине, тож окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ–Костянтинівка. Користуючись цим, проводять штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку", – пояснив він.

Водночас він акцентує: попри спроби росіян просуватися малими групами, Силам оборони вдається їх знищувати – захисники "роблять усе, щоб унеможливити просування ворога".

Курахове, Покровськ, Очеретине та Костянтинівка на мапі Deepstate

Мапа: Deepstate

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни "особливо активні" на Покровському напрямку: якщо порівнювати з ранком, кількість боїв зросла більш ніж удвічі – до 15 зіткнень.

Сім із боєзіткнень ще тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола, зазначили військові.

Генштаб зауважує, що біля Сокола загарбники концентрують зусилля - бій продовжується аж у чотирьох локаціях, окупанти також скинули дві авіабомби.

Мапа: Deepstate

Ще три авіаудари РФ завдала по районах Желанного, Карлівки й Новоселівки Першої, підсумовують військові.

Мапа: Deepstate

29 травня Волошин повідомив, що під Часовим Яром російська армія намагається провести перегрупування, активних штурмів там менше.

2 червня українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку.

3 червня, українські захисники знищили російську бронемашину "Тайфун-К" під Часовим Яром – цю модель окупанти вважають "гордістю своєї оборонки".

Читайте також: Речник ЗСУ: Росія відпрацьовує на Харківщині нову тактику – б'є ФАБ-500 по наших позиціях