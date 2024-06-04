"Гордість російської оборонки". ЗСУ знищили "Тайфун-К" окупантів під Часовим Яром

Бронемашина "Тайфун-К" (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 3 червня, українські захисники знищили російську бронемашину "Тайфун-К", цю модель окупанти вважають "гордістю своєї оборонки". Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності Тайфун-К вважався гордістю російської оборонки, поки його не перетворили в Україні на брухт", – заявив він.

Загарбники намагалися штурмувати позиції Сил оборони на "Тайфун-К", проте захисники знищили бронемашину окупантів, повідомив Волошин.

РФ заявляє, що "Тайфун-К" відповідає колісним бронемашинам з підвищеним антимінним захистом (MRAP), розробку завершено у 2015 році, виробляється заводами КамАЗ і Ремдизель. Раніше постачався до російських саперів, воєнної поліції, розвідки та спецпризначенців. Може розвивати швидкість до 110 км/год.

Окрім "Тайфуну-К" загарбники на Часовоярському напрямку втратили вчора 80 окупантів, ще 123 отримали поранення, зазначив Волошин.

Загалом українські захисники успішно стримують натиск на напрямку, а на окремих напрямках посилюють позиції, акцентував військовий.

За його даними, впродовж минулої доби на напрямку зафіксовано 1099 мінометних та артилерійських обстрілів, лише у районі Часового Яру було 246, а більша частина з них приходиться саме на південну частину міста.

Також на напрямку російська авіація завдала сім авіаударів з використанням шести КАБ, загарбники провели два штурми в районі Іванівського, підсумував Волошин.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

17 травня бійці 93-ї бригади за допомогою переносних ракетних комплексів і безпілотників відбили російську спробу просунутися біля Андріївки Донецької області.

29 травня Волошин повідомив, що під Часовим Яром російська армія намагається провести перегрупування, активних штурмів там зараз менше.

2 червня українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку.

Читайте також: ЗСУ: Росіяни штурмують, щоб прорватися по всьому фронту, а не на окремих ділянках