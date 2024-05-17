ЗСУ із "Джавелінів", "Стугон" і FPV відбили російську атаку під Андріївкою – відео
Українські захисники з 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою переносних ракетних комплексів і безпілотників відбили російську спробу просунутися біля Андріївки Донецької області. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. 93-тя ОМБр "Холодний Яр" опублікувала відео зі своєю бойовою роботою.
Волошин зазначив, що бійці відбили чергову спробу загарбників просунутися біля населеного пункту: для цього застосували протитанкові комплекси Javelin американського виробництва та FPV-дрони, водночас завдали окупантам "великих втрат".
Захисники зустріли вогнем російську штурмову групу з шести одиниць бронетехніки, серед яких був танк, обшитий додатковим бронюванням – але й це не врятувало техніку РФ від ударів Javelin і безпілотників, зазначив військовий.
У своєму дописі бригада повідомляє, що її бійці, окрім Javelin і безпілотників, використали також і українські ПЗРК "Стугна".
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За даними військових, серед знищеної техніки росіян у районі Андріївки були: обшитий металевими пластинами "танк-черепаха", а також по одному бронетранспортеру БТР-82 та бронемашині піхоти БМП-2.
Водночас було ліквідовано всю російську піхоту, яка атакувала захисників, зауважили у бригаді.
На початку запису видно два влучання в "танк-черепаху", поряд із ним горить ще одна одиниця техніки. Надалі показують російську техніку посеред поля, що палає і димиться. Точну кількість знищеної техніки встановити складно через якість відео.
- 14 травня Волошин повідомив, що Росія шукає слабкі місця в обороні Часового Яру: кидає на штурми мобілізованих і колишніх в'язнів, водночас техніку береже більше, ніж піхоту. Проте окупанти досі не змогли перетнути канал "Сіверський Донець–Донбас".
- Речник пояснив, що на цьому напрямку окупанти намагаються "намацати" ділянки фронту, де, на їх думку, зможуть розвинути успіх.
- Бійці 24 ОМБр показали епізод зі штурму позицій російських окупантів у лісі поблизу Часового Яру на Донеччині.
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