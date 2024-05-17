Українські захисники з 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою переносних ракетних комплексів і безпілотників відбили російську спробу просунутися біля Андріївки Донецької області. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. 93-тя ОМБр "Холодний Яр" опублікувала відео зі своєю бойовою роботою.

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Волошин зазначив, що бійці відбили чергову спробу загарбників просунутися біля населеного пункту: для цього застосували протитанкові комплекси Javelin американського виробництва та FPV-дрони, водночас завдали окупантам "великих втрат".

Захисники зустріли вогнем російську штурмову групу з шести одиниць бронетехніки, серед яких був танк, обшитий додатковим бронюванням – але й це не врятувало техніку РФ від ударів Javelin і безпілотників, зазначив військовий.

У своєму дописі бригада повідомляє, що її бійці, окрім Javelin і безпілотників, використали також і українські ПЗРК "Стугна".

Андріївка на мапі Deepstate

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За даними військових, серед знищеної техніки росіян у районі Андріївки були: обшитий металевими пластинами "танк-черепаха", а також по одному бронетранспортеру БТР-82 та бронемашині піхоти БМП-2.

Водночас було ліквідовано всю російську піхоту, яка атакувала захисників, зауважили у бригаді.

На початку запису видно два влучання в "танк-черепаху", поряд із ним горить ще одна одиниця техніки. Надалі показують російську техніку посеред поля, що палає і димиться. Точну кількість знищеної техніки встановити складно через якість відео.

14 травня Волошин повідомив, що Росія шукає слабкі місця в обороні Часового Яру: кидає на штурми мобілізованих і колишніх в'язнів, водночас техніку береже більше, ніж піхоту. Проте окупанти досі не змогли перетнути канал "Сіверський Донець–Донбас".

Речник пояснив, що на цьому напрямку окупанти намагаються "намацати" ділянки фронту, де, на їх думку, зможуть розвинути успіх.

Бійці 24 ОМБр показали епізод зі штурму позицій російських окупантів у лісі поблизу Часового Яру на Донеччині.

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